Son Dakika Haberleri: Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Düzce

Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Düzce

42 dakika önce

Düzce'de bir ekmek fırınında yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan Akın Kovan (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'de bir ekmek fırınında yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan Akın Kovan (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Çerkez Taşköprü köyündeki bir ekmek fırınında çalışan Afgan uyruklu Akif Korkmaz (18) ile 22 yaşındaki Akın Kovan henüz belirlenemeyen nedenle kavga etti.

Kavganın ardından fırından ayrılan Korkmaz, daha sonra yanında getirdiği bıçakla Kovan'ı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Kovan, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Jandarma, Korkmaz'ı yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:47 Kaynak: AA

Taşköprü, kavga, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü İstanbul'daki Geçersiz Oy Sayımında Son durum: 39 İlçede Kime Kaç Oy Yazıldı? AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442 AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 18:29:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Düzce
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]