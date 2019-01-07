Son Dakika Haberleri: Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

28 dakika önce

Sivas'ta iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Sivas'ta iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çiçekli Mahallesi Altuntabak Caddesi'nde D.G. (36) ile S.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M, yanında bulundurduğu bıçakla D.G'yi karnından ve bacağından bıçakladı.

112 Acil Servis ekiplerince Numune Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

S.M. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:14 Kaynak: AA

Çiçekli, Sivas, Güncel
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