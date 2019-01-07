Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
28 dakika önce
Sivas'ta iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
Sivas
'ta iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çiçekli
Mahallesi Altuntabak Caddesi'nde D.G. (36) ile S.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M, yanında bulundurduğu bıçakla D.G'yi karnından ve bacağından bıçakladı.
112 Acil Servis
ekiplerince Numune Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
S.M. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği
ekiplerince gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:14 Kaynak: AA
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