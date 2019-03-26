Son Dakika Haberleri: Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

55 dakika önce

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir Afganistan uyruklu kişi ağır yaralandı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir Afganistan uyruklu kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Celal Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde Cuma Jomakan Safari (20), henüz bilinmeyen nedenle R.E. (17) ve C.P. (16) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Safari vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavinin ardından Safari, Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis R.E ve C.P'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:16 Kaynak: AA

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