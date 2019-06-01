Son Dakika Haberleri: Bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Bıçaklı kavga: 2 yaralı

15 dakika önce

Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zafer Meydanı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Sinan Y. bacağından, Yusuf G. ise karnından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için müdahalede bulundu. Bu sırada yaralı Sinan Y'nin ağabeyi Ozan Y, elindeki bıçakla saldırdığı polisin belindeki silahı aldı.
Diğer polislerin müdahalesiyle Ozan Y. ve yanındaki Süleyman A. etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından farklı hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Bıçaklı kavga: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:29 Kaynak: AA
Konya, Güncel
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