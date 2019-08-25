Bıçaklı kavga: 2 yaralı
1 saat önce
Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:14 Kaynak: AA
Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Ahmet Yeşiltaş (24) ile Emre Can Güzel (23) arasında tartışma yaşandı.
Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine bıçakla saldıran Yeşiltaş ve Güzel, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Güzel Karaman Devlet Hastanesine, Yeşiltaş ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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