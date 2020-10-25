bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

ORDU'nun Ünye ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan bir firmanın yazıhanesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüpheli Murat Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18: 00 sıralarında Ünye ilçesi Liseler Mahallesi'ndeki Minibüs Garajı'nda meydana geldi. Yolcu taşımacılığı yapan firmanın yazıhanesine gelen bir grup ile görevliler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İki taraf arasındaki tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bu sırada yazıhane görevlisi Murat Y. (33), üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp, ateş açtı. Murat Y.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri Murat K.'ya (32) isabet etti. Kavga sırasında Aziz K. (48) ile Erdin B. (20) de bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli Murat Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.