Son Dakika Haberleri: Bıçaklı kavga: 4 yaralı
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Bıçaklı kavga: 4 yaralı

33 dakika önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine bağlı Mestan köyü Aksu mezrasında, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eren N. tarafından Hüseyin (66), Baki (36) ve Kemal Durmuş (29) ile Ali Taymaz (33) bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çelikhan, Adıyaman, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:07 Kaynak: AA
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