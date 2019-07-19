Son Dakika Haberleri: Bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
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Bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

2 saat önce

Adıyaman'da tartıştığı ağabeyini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyaman'da tartıştığı ağabeyini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Yenipınar Mahallesi'nde Ö.Y. ile ağabeyi İ.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y, ağabeyini karnından bıçakladı.
112 Acil Servis ekibince, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, Ö.Y'yi gözaltına aldı.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:27 Kaynak: AA
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