Bıçaklı kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kavga olduğu ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendilerini pastayla bekleyen esnafın sürpriziyle karşılaştı.

Ölüdeniz Mahallesi Oluklu mevkisinde restoran işleten Efnan Mercan, 155'i arayarak, bıçaklı kavga olduğu yönünde asılsız bir ihbarda bulundu.

Restoranın olduğu yere gelen ekiplerini pastayla karşılayan Mercan ve restoran çalışanları, polislerin haftasını kutladı.

Üzerinde "Polis Haftanız Kutlu Olsun" yazan pasta, kadın polis memuru tarafından kesilerek ikram edildi.

Efnan Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, canlarını ve mallarını emanet ettikleri polislerin çok yoğun ve cansiparane bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Etkinliği polislere moral olması amacıyla gerçekleştirdiklerini belirten Mercan, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü ve tüm polislerin haftasını kutladıklarını dile getirdi.