Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan Müslüm Akdağ (18), 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Akdağ, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa 'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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