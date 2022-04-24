Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı

24.04.2022 13:41
Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, 2 kişi tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, 2 kişi tutuklandı.

Olay Ferahim Şalvuz Mahallesi Eski Ankara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah 06.00 sıralarında Ayhan S. (23) ile M. B. (25), M. K. (19), C. B. (20) ve A. B. (23) tartışmaya başladılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan S. çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ayhan S. tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan A. B., M. B., C. B. ve M. K. polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden C. A.ve M. K. sevk edildikleri adliyede tutuklandı, A.B. ve M.B. serbest bırakıldı. - MERSİN

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Ankara, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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