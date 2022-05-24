Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandı

24.05.2022 17:00

Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandıSAMSUN Samsun'da düğünde çıkan tartışmanın devamındaki kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik olurken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandı

SAMSUN Samsun'da düğünde çıkan tartışmanın devamındaki kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik olurken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde çıkan tartışmanın devamında düğün sonrası bir araya gelen taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan D.K.ve S.S.yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, bıçaklama olayıyla ilgili K.O.D.ve Ş.K.yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandı
Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandı
Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandı
Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandı
Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandı
Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandı
Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıslar yakalandı - Son Dakika


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