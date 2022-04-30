Bıçaklı kavgada 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı - Son Dakika
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Bıçaklı kavgada 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı

30.04.2022 00:41

Bıçaklı kavgada 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu şahıslar arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklandı, birisinin durumu ciddiyetini koruyor.

Bıçaklı kavgada 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı

Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu şahıslar arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklandı, birisinin durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili gözaltların olduğu bildirildi.

Olay, Dumlupınar mahallesi Ordu Bulvarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde yabancı uyruklu 2 grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile yabancı uyruklu Cavid A., ile ismi henüz öğrenilemeyen bir başka yabancı uyruklu şahıs bıçaklandı. Olayın ardından diğer grup üyeleri kaçarken, çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cavid A.'yı ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralıyı ise yine ambulans ile bir başka hastaneye kaldırdı. Sırtından bıçaklanan Cavid A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan, polis ekipleri olaydan yaklaşık 1 saat sonra kavgaya karışan şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

Bıçaklı kavgada 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı
Bıçaklı kavgada 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı
Bıçaklı kavgada 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı
Bıçaklı kavgada 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklı kavgada 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı - Son Dakika


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