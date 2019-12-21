Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

6 saat önce

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında Ö. Z, B. B. ve A. B, henüz belirlenemeyen bir nedenle kız arkadaşıyla oturan Y. D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y. D, 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Y.D. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minibüsten 3 ton kaçak akaryakıt çıktı, polis ekipleri şaşkına döndü
Megastar Tarkan, Liya'nın oyuncaklarını ihtiyaç sahibi çocuklara göndermek için depo kiraladı At vebası nedeniyle gelen yasağa isyan eden faytoncular, yılda 300 bin TL kazanıyor Son dakika: İstanbul'da park yasağını ihlal eden araçları çekme faaliyetini artık trafik polisleri yapacak

Son Dakika Haberleri
11:40 Trafik kazaları MOBESE kameralarında - Son Dakika
11:40 Adana'daki drone'lu uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama - Son Dakika
11:40 İstanbul Valiliği: "Trafik Vakfının araç çekme faaliyetleri durduruldu" - Son Dakika
11:40 Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten, engelli gence destek - Son Dakika
11:40 Kaymakamı Akköz, ilkokul öğrencisinin isteğini yerine getirdi - Son Dakika
09:26 Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Son Dakika
08:16 Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 11:43:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]