Bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç, kurtarılamadı - Son Dakika

Bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç, kurtarılamadı
Batman'ın Gercüş ilçesinde 12 gün önce çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan 22 yaşındaki Ercan Aslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Batman'ın Gercüş ilçesinde 12 gün önce çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan 22 yaşındaki Ercan Aslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Aslanın cenazesi Pınarbaşı Mahallesinde bulunan mezarlıkta toprağa verildi. Olay 12 gün önce Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Mehmet Nuri Kaya Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İki gurup arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan bıçaklı kavgada Ercan Aslan ağır yaralanmıştı. Gercüş Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz genç Hastanede yapılan otopsinin ardından Gercüş'te gözyaşları arasında toprağa verildi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:11 Kaynak: İHA
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