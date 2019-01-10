Son Dakika Haberleri: Bıçaklı Kavgada Ağır Yaralandı

Bıçaklı Kavgada Ağır Yaralandı

1 saat önce

ADANA'da tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından sol göğsünden bıçaklanan Murat B. (25), ağır yaralandı.

Bıçaklı Kavgada Ağır Yaralandı, System.String[]
ADANA'da tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından sol göğsünden bıçaklanan Murat B. (25), ağır yaralandı. 

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Murat B., iddiaya göre evinin önünde kimliği henüz bilinmeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, Murat B.'yi sol göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Murat B., olay yerindeki yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Murat B., daha sonra ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Murat B.'nin akrabası Mustafa K.'dan şüphelenen ve yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmayı sürdürüyor. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:55 Kaynak: DHA

Seyhan, Dağlıoğlu Mahallesi, Adana, Güncel
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