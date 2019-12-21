Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

6 saat önce

Maltepe'de gece saatlerinde bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada birisi ağır olmak üzere toplam üç kişi yaralandı.

Bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı, System.String[]

Maltepe'de gece saatlerinde bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada birisi ağır olmak üzere toplam üç kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere götürülürken zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü

Olay saat 02.15'de Maltepe ilçesi, Yalı Mahallesi, Rıhtım Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Kız arkadaşıyla oturan Y.D. ile üç kişilik bir grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Ömer Z., Battal B. ve Akın B.'ün bıçakla yaralandığı olayda Y.D. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralılar çevre hastanelere götürülürken olay yeri inceleme çalışma yaptı

Olayın meydana geldiği yere kısa sürede gelen polis ekipleri Y.D.'yi gözaltına alırken sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılardan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ömer Z.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Akın B.'nin sağlık durumunun Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Battal B. gibi hafif olduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri olayın gerçekleştiği yerde uzun süre çalışma yaparak tüm delilleri topladı.

(İHA)

Maltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
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