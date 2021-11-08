Bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Zanlı, adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Ekmek davası" cevabını verdi.

Jandarmaya teslim olan Ufuk S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ağır yaralanan Çekiç, kaldırıldığı Derebucak Devlet Hastanesi 'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Huğlu Mahallesi'ndeki silah fabrikasında çalışan Recep Çekiç (34), aralarında husumet bulunan Ufuk S. ile Özgürlük Caddesi'nde tartışmaya başladı.

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