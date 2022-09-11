Bıçaklı kavgada Emrah öldü, 4 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Bıçaklı kavgada Emrah öldü, 4 şüpheli gözaltında

11.09.2022 20:00
Bıçaklı kavgada Emrah öldü, 4 şüpheli gözaltında

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Göğsünden bıçakla yaralanan Emrah Çalık (35) hayatını kaybederken, jandarma olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Sultandağı ilçesine bağlı Çamözü köyünde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen Emrah Çalık, E.A. (36) ve R.T. (35) ile S.Ö. (46) ve oğulları M.Ö. (17) ile D.Ö. (18) çıkan tartışmanın ardından kavga ettti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar yrılırken, kavga bir süre sonra yeniden başladı. Kavgada Emrah Çalık göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emrah Çalık ambulansla Sultandağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emrah Çalık kurtarılamadı.Jandarma kavgaya karıştığı belirlenen S.Ö., M.Ö., D.Ö. ile T.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Afyonkarahisar
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Kaynak: DHA

Karahisar, Jandarma, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçaklı kavgada Emrah öldü, 4 şüpheli gözaltında - Son Dakika

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