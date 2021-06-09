Bıçaklı kavgada eski damat yaralandı - Son Dakika

Antalya'da pazar yerinde karşılaştıkları eski damatları ile tartışan aile, çıkan kavgada eski damadı bıçakla yaraladı.

Olay, Serik ilçesine bağlı salı pazarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcılıkla uğraşan R.T., ve oğlu O.T., ile daha önce kızlarıyla evli olan K.Ç., arasında eskiye dayanan husumet sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, K.Ç., olay yerinde 4 yerinden bıçaklandı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu 112'ye bildirdi. Yaralanan K.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan baba R.T., ile oğlu O.T., polis tarafından yakalandı. - ANTALYA