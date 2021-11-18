Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde alkol ve uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 3 kişinin bıçaklı saldırısı sonrasında hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yenimahalle Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin önündeki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol ve uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen kimliği belirsiz 3 şahıs otoparka gelerek kafenin içinde bulunan şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte 3 şüpheli şahıs yanlarında getirdikleri bıçaklarla Muhammet Harun Kayabaşı, Bedirhan B., Serkan A. ve Ahmet T. olmak üzere 4 kişiyi yaralayıp araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Muhammet Harun Kayabaşı, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, gerçekleştirdikleri titiz çalışma sonucunda kaçan 3 şüpheliyi de suç aletleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, kavgada aldığı darbeyle ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Muhammet Harun Kayabaşı, Yenimahalle Merkez Camii'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kayabaşı'nın cenazesi helallik alınması ve namazın kılınmasının ardından omuzlar üzerine alınarak cenaze aracına yüklendi. Kayabaşının cansız bedeni Şekerpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.