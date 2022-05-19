Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

19.05.2022 13:57

Denizli'de akşam saatlerinde eğlenmek için gazinoya giden güvenlik görevlisi, çıkan bıçaklı kavgada vücuduna aldığı darbeyle yaşadığı kan kaybı sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden sağlıkçı, yerde yatanın eşi olduğunu görünce sinir krizi geçirdi.

Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesinde edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde eğlence mekanına giden Gökhan Saygır (40) ile Levent U. (38) arasında tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Çıkan tartışmanın yerini kavgaya bıraktığı olayda Saygır defalarca bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralının kocası olduğu gören sağlıkçının en zor mücadelesi

EŞİNİ GÖREN SAĞLIKÇI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine giden ambulanstaki sağlık görevlisi, kanlar içinde yerde yatan yaralının eşi olduğunu görünce sinir krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından Saygır apar topar Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma Olay Yeri İnceme ekiplerinin yaptığı çalışmalar ardından Levent U. yakalandıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastaneye kaldırılan ve çok fazla kan kaybeden güvenlik görevlisi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saygır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Saygır'dan ise geriye, "En derin arzular genellikle en ölümcül nefretlere sebep olur" paylaşımı kaldı.

Yaralının kocası olduğu gören sağlıkçının en zor mücadelesi
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Denizli'de bıçakla yaralanan kişi, hastanede öldü Denizli'de bıçakla yaralanan kişi, hastanede öldü Vakıflara yardım için gelenlere öncelikle iş imkanı sunulacak Vakıflara yardım için gelenlere öncelikle iş imkanı sunulacak
Kaynak: İHA

Güvenlik Görevlisi, Pamukkale, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi - Son Dakika


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