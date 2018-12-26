Son Dakika Haberleri: Bıçaklı Kavgaya Karışan 4 Suriyeliden 3'ü Tutuklandı

Bıçaklı Kavgaya Karışan 4 Suriyeliden 3'ü Tutuklandı

27 dakika önce

Gaziantep'te bıçaklı kavgaya karışan 4 Suriyeliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bıçaklı Kavgaya Karışan 4 Suriyeliden 3'ü Tutuklandı, System.String[]
Gaziantep'te bıçaklı kavgaya karışan 4 Suriyeliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "İlimiz Gazikent Mahallesi'nde 23 Aralık 2018 tarihinde, Türk vatandaşı şahıslarla Suriye uyruklu şahıslar arasında meydana gelen bıçakla yaralama ve darp olayı ile ilgili olarak, olaya karışan Suriye uyruklu şahıslardan 4'ü yakalanmış, bu şahıslardan 3'ü tutuklanmış olup, emniyetteki işlemler ve adli süreç devam etmektedir" denildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:23 Kaynak: İHA

Aralık, Suriye, Gaziantep, 3. Sayfa
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