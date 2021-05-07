Bıçaklı kavgaya tam kapanmada engel olamadı: 3 yaralı - Son Dakika

Bıçaklı kavgaya tam kapanmada engel olamadı: 3 yaralı

07.05.2021 00:52
Bıçaklı kavgaya tam kapanmada engel olamadı: 3 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tam kapanmanın da engel olamadığı bıçaklı kavgada 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tam kapanmanın da engel olamadığı bıçaklı kavgada 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kavga, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Zinde Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu şahıslar arasından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 14 yaşındaki T.C. ile yabancı uyruklu B.A.İ. (17) ve S.A.İ. (22) isimli 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralılar Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Bıçaklı kavgaya tam kapanmada engel olamadı: 3 yaralı
Bıçaklı kavgaya tam kapanmada engel olamadı: 3 yaralı
Bıçaklı kavgaya tam kapanmada engel olamadı: 3 yaralı

Sakarya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklı kavgaya tam kapanmada engel olamadı: 3 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, tepki çeken Bakan Çavuşoğlu, tepki çeken "Turistin göreceği herkesi aşılarız" sözlerine açıklık getirdi UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile Villarreal finalde UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile Villarreal finalde Kötü koku nedeniyle şikayette bulunan komşular sayesinde 1 hafta önce öldürülen adamın cansız bedenine ulaşıldı Kötü koku nedeniyle şikayette bulunan komşular sayesinde 1 hafta önce öldürülen adamın cansız bedenine ulaşıldı Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Akşener'e salvolar: Beni konuşturmasın Stajyer İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Akşener'e salvolar: Beni konuşturmasın Stajyer İçişleri Bakanı Jandarmadan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Tolga Ağar iddialarına yalanlama Jandarmadan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Tolga Ağar iddialarına yalanlama Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak

Son Dakika Haberleri
17:59 Kumru, trafik lambasına yuva yaptı
17:57 Deniz salyasından kaçan yunuslar, anbean görüntülendi
17:53 Sakarya'da günlük vaka sayıları yüzde 60 azaldı
17:43 Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare
17:34 Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturması tamamlandı! Savcılık, takipsizlik kararı verdi
17:27 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık seçiminde aday olmayacak
17:15 Bakan Koca, "Veri hatası" diyerek, vaka sayısı en çok azalan 5 ili açıkladı
17:12 Burak Yılmaz, transfer haberlerini yalanladı: İki senelik daha kontratım var
16:57 Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı
16:54 TOGG, dolandırıcılara karşı uyardı: Yatırım fırsatı duyuruları gerçeği yansıtmıyor
Tam kapanmada tribünleri dolduran Adana Demirspor ve Giresunspor'a teşvik eder gibi ceza Tam kapanmada tribünleri dolduran Adana Demirspor ve Giresunspor'a teşvik eder gibi ceza         
00:59
Manchester United karşısında forma giyen Roma'lı futbolcu Darboe hikayesiyle kendine hayran bıraktı Manchester United karşısında forma giyen Roma'lı futbolcu Darboe hikayesiyle kendine hayran bıraktı         
00:37
Bakan Soylu, Alparslan Kuytul'un skandal 15 Temmuz sözlerini yayınlayıp ateş püskürdü Bakan Soylu, Alparslan Kuytul'un skandal 15 Temmuz sözlerini yayınlayıp ateş püskürdü         
00:01
Marsilya, Luiz Gustavo için harekete geçiyor Marsilya, Luiz Gustavo için harekete geçiyor         
23:31
Beykent Üniversitesi rektöründen enflasyonla ilgili skandal sözler: Özürlü çocuğa benziyor, şikayet etsek de ondan yaralanıyoruz Beykent Üniversitesi rektöründen enflasyonla ilgili skandal sözler: Özürlü çocuğa benziyor, şikayet etsek de ondan yaralanıyoruz         
22:48
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Uzaktan çalışma yaygınlaşacak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Uzaktan çalışma yaygınlaşacak         
22:08
Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu, iddiaları yalanladı Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu, iddiaları yalanladı         
21:30
Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet edenin kendisi olduğunu söyledi Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet edenin kendisi olduğunu söyledi         
18:26
Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı         
18:13
Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı         
17:45
Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare         
17:44
Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi         
14:24
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim         
13:50
Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak         
12:19
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 01:22:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bıçaklı kavgaya tam kapanmada engel olamadı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement