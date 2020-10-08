Bıçaklı saldırgan hırsızlık yapamayınca yaşlı kadını rehin aldı - Son Dakika

İZMİT'te, uyuşturucu kullandığı düşünülen Gökhan A. bıçakla, bir apartmandaki hukuk bürosundan hırsızlık yapmaya çalıştı. Durumu fark eden çalışanlar engelleyince Gökhan A. üst katta oturan Emine D.'yi (76) polis gelene kadar rehin aldı. Balkona sığınan Emine D. itfaiye ekiplerince merdivenli araçla kurtarılırken, polis de aynı araçla eve çıkıp, Gökhan A.'yı gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde İzmit'in Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak'ta meydana geldi. Gökhan A. elinde bıçakla, sokaktaki bir apartmanın 2'nci katındaki hukuk bürosuna girip, iddiaya göre hırsızlık yapmaya çalıştı. Durumu fark eden büro çalışanları, Gökhan A.'nın içeri girmesini engelleyip, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Gökhan A. 3'üncü kata çıkarak, buradaki dairenin kapısını çaldı. Dairede oturan Emine D. (76) kapıyı açınca, Gökhan A. içeri girip, kadını rehin almaya çalıştı. Saldırgandan kaçan Emine D., evinin balkonuna sığınıp, bağırarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Gökhan A. ile iletişime geçmeye çalışan polisin çabası sonuç vermeyince, itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye, merdivenli araç ile gelerek balkondaki Emine D.'yi kurtardı.

MERDİVENLİ ARAÇLA EVE GİRİP, GÖZALTINA ALDILARDaha sonra itfaiye aracına binen Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, balkondan eve girerek uyuşturucu madde etkisinde olduğu düşünülen bıçaklı saldırgan Gökhan A.'yı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Gökhan A., kelepçelenerek evden çıkarıldı.

Balkondan kurtarılan Emine D. ise tedbir amacıyla kontrol edilmek üzere sağlık görevlilerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

- Kocaeli