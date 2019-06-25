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Bıçaklı saldırganı darp ederek yakalattı

1 saat önce

Bıçaklı saldırganı darp ederek yakalattı Iraklı bıçakla yaralama firarisini, yaralı şahsın amcasının oğlu park içerisinde darp ederek yakalattıSAMSUN - Samsun'da bir kişi, amcasının oğlunu bıçaklayarak kaçan şahsı park içerisinde görüp darp etti.

Bıçaklı saldırganı darp ederek yakalattı
Iraklı bıçakla yaralama firarisini, yaralı şahsın amcasının oğlu park içerisinde darp ederek yakalattı
SAMSUN - Samsun'da bir kişi, amcasının oğlunu bıçaklayarak kaçan şahsı park içerisinde görüp darp etti. Etkisiz hale gelen firari zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce Yabancılar Çarşısı mevkisinde Irak uyruklu bir şahsı bıçakla yaralayan yine Irak uyruklu F.Q.S. ve yanında bulunan H.M.J.M. olayı gerçekleştirdikten sonra firar etti. Yaralı şahsın amcasının oğlu T.A.A. olayın üzerinden 1 hafta geçtikten sonra bıçakla yaralama zanlısı olan F.Q.S.'yi Atatürk Parkı içerisinde gördü ve yanına giderek darp etti. Şahsı darp ederek etkisiz hale getiren T.A.A. daha sonra polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen motosikletli yunus ekipleri her iki şahsı da kontrol altına aldı.
Ekiplere uzun süre direnen zanlı F.Q.S. ve H.M.J.M. gözaltına alınarak Gazi Polis Merkezine götürüldü. F.Q.S.'yi darp eden T.A.A. da ifadesi alınmak üzere yine Gazi Polis Merkezine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Bıçaklı saldırganı darp ederek yakalattı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:42 Kaynak: İHA
Irak, Polis, Samsun, 3. Sayfa
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