Bıçaklı Saldırı - Cinayet Şüphelisi Tutuklandı
1 saat önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürüldüğü saldırının şüphelisi, tutuklandı.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürüldüğü saldırının şüphelisi, tutuklandı. Kale
Mahallesi'ndeki Yabancılar Çarşısı yakınında Kemal Akkaya
'yı (30) bıçaklı saldırı sonucu öldürdüğü öne sürülen şüpheli Yaşar Ş'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ölen kişiyle aralarında husumet olduğu öğrenilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklandı.
Çarşıda dün ikinci el telefon alım satımıyla uğraştığı belirtilen Akkaya, Yaşar Ş'nin saldırısı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı ise cinayet bürosu ekiplerince Bahçelievler Mahallesi
'nde yakalanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:26 Kaynak: AA
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