Son Dakika Haberleri: Bıçaklı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Bıçaklı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

58 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rasathane Mahallesi Dr. Kamil Caddesi ile Kore Sokak'ın kesiştiği noktada Yaşar Y. (53) ve arkadaşı Ramazan Ö. (46) sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Sol kasığından yaralanan Ramazan Ö. Gazi Devlet Hastanesine, sol koltuk altı ve karın boşluğundan yaralanan Yaşar T. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşar T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Ali Ö. (47), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çakıyla yakalandı.

"Kesici aletle kasten yaralama" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bıçaklı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralı
MAKÜ'de bir öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiasına rektörlükten açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu Hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memurunun cesedi su kuyusunda bulundu Son Dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 19:01:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıçaklı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]