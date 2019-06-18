Bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
52 dakika önce
Samsun'da gece yarısı bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:55 Kaynak: İHA
'da gece yarısı bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklaklı saldırıya uğrayan F.A.(34) 4 yerinden yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan F.A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen F.A., tanımadığı bir kişinin yanına gelip sigara istediğini ve sigarayı verdikten sonra kendisine aniden bıçakla saldırdığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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