Son Dakika Haberleri: Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu mert son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu mert son yolculuğuna uğurlandı

Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu mert son yolculuğuna uğurlandı

44 dakika önce

BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLEN GENÇ MİLLİ FUTBOLCU MERT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLEN GENÇ MİLLİ FUTBOLCU MERT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu mert son yolculuğuna uğurlandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:25 Kaynak: DHA
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