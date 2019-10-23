Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu mert son yolculuğuna uğurlandı

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Barış Pınarı Harekatı süresince gönüllü askerliğe 130'u kadın, 2 bin 330 kişi başvurdu

Galatasaray'da yedeklerden Terim'e sitem: Biz iyi oynasak bile formayı onlar giyiyor