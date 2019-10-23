Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu mert son yolculuğuna uğurlandı
44 dakika önce
BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLEN GENÇ MİLLİ FUTBOLCU MERT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:25 Kaynak: DHA
BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLEN GENÇ MİLLİ FUTBOLCU MERT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Barış Pınarı Harekatı süresince gönüllü askerliğe 130'u kadın, 2 bin 330 kişi başvurdu Galatasaray'da yedeklerden Terim'e sitem: Biz iyi oynasak bile formayı onlar giyiyor Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu İsmail Mert son yolculuğuna uğurlandı Son dakika Younes Belhanda açıklaması!