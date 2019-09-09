Son Dakika Haberleri: Bıçaklı saldırıda ölen gencin cenazesi ailesine teslim edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bıçaklı saldırıda ölen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

1 saat önce

Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Bıçaklı saldırıda ölen gencin cenazesi ailesine teslim edildi, System.String[]

Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre olay gece 01.30 sıralarında merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde yaşandı. İddialara göre Mehmet Ali K. (46) ile Özkan Ekici (34) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya döndü. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Özkan Ekici, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki hafta önce evlenen Özkan Ekici'nin cenazesi için hastane morgunda otopsi işlemi yapıldı. Ekici'nin cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ekici'nin cenazesi ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından köyünde toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arkadaşlarının ifadesi ile dolandırıcılık yapan abla-kardeş hapsi boyladı
İstanbul'da korkutan yangın: Yüzlerce hayvan telef oldu Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı Çadırda kalan ailenin 8 aylık bebeği zatürreden hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:25:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıçaklı saldırıda ölen gencin cenazesi ailesine teslim edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]