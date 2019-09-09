Son Dakika Haberleri: Bıçaklı saldırıda ölen gencin cenazesi ailesine teslim edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bıçaklı saldırıda ölen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

1 saat önce

Bıçaklı saldırıda ölen gencin cenazesi ailesine teslim edildiZONGULDAK - Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Bıçaklı saldırıda ölen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre olay gece 01.30 sıralarında merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde yaşandı. İddialara göre Mehmet Ali K. ile Özkan Ekici arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya döndü. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Özkan Ekici, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki hafta önce evlenen Özkan Ekici'nin cenazesi için hastane morgunda otopsi işlemi yapıldı. Ekici'nin cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ekici'nin cenazesi ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından köyünde toprağa verilecek.

Bıçaklı saldırıda ölen gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İdlip-iki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü
Asker eğlencesinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı Toplu tecavüz sanıkları üçüncü kez hakim karşısına çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 00:51:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıçaklı saldırıda ölen gencin cenazesi ailesine teslim edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]