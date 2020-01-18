Bıçaklı saldırıda yaralandı - Son Dakika

Bıçaklı saldırıda yaralandı
6 saat önce
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Şehit Mete Yahşi Parkı'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldıraya uğrayan S.A.(23) yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.A. ameliyata alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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