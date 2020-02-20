Bıçaklı saldırının sebebi ırkçılık mı ? - Son Dakika
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Bıçaklı saldırının sebebi ırkçılık mı ?

7 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırının failinin evinde aşırı ırkçı bulguların ele geçirildiği açıklandı.

Bıçaklı saldırının sebebi ırkçılık mı ?, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırının failinin evinde aşırı ırkçı bulguların ele geçirildiği açıklandı.

(İHA)

Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
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