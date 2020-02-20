Bıçaklı saldırının sebebi ırkçılık mı ? - Son Dakika

Almanya 'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırının failinin evinde aşırı ırkçı bulguların ele geçirildiği açıklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen'de kırıma uğrayan Pegasus uçağının kara kutusu çözüldü: Kulenin de hatası var

Almanya Başbakanı Merkel: Saldırının perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor