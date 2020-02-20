Bıçaklı saldırının sebebi ırkçılık mı ? - Son Dakika

Bıçaklı saldırının sebebi ırkçılık mı ?
7 saat önce
Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırının failinin evinde aşırı ırkçı bulguların ele geçirildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye gerçekleştirilen saldırının failinin evinde aşırı ırkçı bulguların ele geçirildiği açıklandı.
(İHA)
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