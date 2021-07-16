Bıçaklı saldırıya uğrayan hastane müdürünün kızı: "Babam onun gençliğine acımış, karşısına almış konuşmuş"

Personeli tarafından saldırıya uğrayan hastane müdürü Şahnaoğlu'nun kızı ve doktoru konuştu

ANKARA - Gazi Üniversitesi Hastanesi'ndeki makamında anestezi teknikeri H.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nun kızı Özge Keçici ile doktoru Hasan Bostancı açıklamalarda bulundu.

Ankara'da anestezi teknikeri H.K. tarafından kendi makam odasında bıçaklı saldırıya uğrayan Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu, ağır yaralanmıştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan Şahnaoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, saldırıyı gerçekleştiren H.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede babasından gelecek iyi haberleri bekleyen kızı Özge Keçici ile Şahnaoğlu'nun doktoru Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Bostancı açıklamalarda bulundu.

"Babam onun gençliğine acımış, karşısına almış konuşmuş"

Saldırıya uğrayan Şahnaoğlu'nun kızı Özge Keçeci babasının hiç kimseyle sorununun olmadığını söyleyerek, "Babam yoğun bakımda. Yoğun bakım süreci devam ediyor. Sağ olsun hastane elinden geldiğince her şeyi yapıyor, ilgileniyor. Biz de bilgi alma konusunda duyuyoruz en azından. Üzgünüz. Keşke olmasaydı. Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı. Ama maalesef göreceklerimiz, başımıza gelecek olaylar. Söyleyecek bir şey yok. Babam onun 25 yaşında olmasına inanmış. Gençliğine acımış, karşısına almış konuşmuş. Maalesef o 65 yaşındaki adama bıçak saplamış. O babam kadar mert olmamış. Çok acı bir şey. Keşke sağlık personeli olmasaydı. O daha acı. İnşallah iyi olacak. Herkesten dua bekliyoruz. Buradayız hiçbir yere ayrılmıyoruz. Benim babamın hiç kimseyle husumeti olmadı. Biz evlatlarıyız iki kardeşiz. Babam daha bizim en ufak bir şeyde siz şu hatayı yapmıştınız diye dönüp de bize hatırlatmış bir insan değil. Evlatlarınınkini hatırlamaz başkasınınkini niye hatırlasın? Böyle bir yaklaşımı yok yani. İlk duyduğumda yıkıldım. Hiç beklemiyordum. Belki dedim bir öfkeyle bir şey oldu ama bu derece beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Hayallerle geldim buraya, kalkacak ve göreceğim diye. Ama bu derece beklemiyordum" dedi.

"Genel durumu daha iyiye gidiyor"

Şahnaoğlu'nun genel durumu hakkında bilgi veren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Bostancı ise hastanın durumunun saldırıya uğradığı güne göre daha iyi olduğunu belirterek, "Muammer Müdürümüz iki gün önce makamında çirkin bir saldırıya uğradı. Saldırı sonrası kendisini hızlı bir şekilde ameliyata aldık. İç organ yaralanmaları ve kanaması vardı, onlar kontrol altına alındı. İnce bağırsaklarına muhtelif yerlerden perforasyonları vardı, bunlar onarıldı. Şu an kendisi genel cerrahi yoğun bakımımızda. Bizim gözetimimiz altında takip edilmekte. Bugün postoperatif ikinci günü. Genel durumu daha iyiye gidiyor. Müdürümüz iki ay sonra emekli olacaktı yaşından dolayı. Kendisinin koroner arter hastalığı, ağır bir diyabeti var. O yüzden daha yakın takip etmemiz gerekiyor. Bu durumda birkaç gün daha yoğun bakımda tutacağız. İçeride onarımların iyiye gittiğini gördüğümüz zaman inşallah bayram süresince servise almayı, sonrasında da sağlığına kavuştuğunu gördüğümüz zaman taburcu etmeyi planlıyoruz. Hocamı yoğun bakımda olduğu için hayati tehlikesi hala mevcut. Hem aldığı ağır darbelerden dolayı, hem kendi kronik rahatsızlıklarından dolayı hayati tehlikesi mevcut" ifadelerini kullandı.

"Bizim en kıdemli müdürümüz"

Saldırganın daha önce psikolojik tedavi aldığını belirten Bostancı, "Muammer Müdürümüz bizim en kıdemli müdürümüz. Kendisi uzun zamandır da personel işleriyle uğraşıyor. Olayı gerçekleştiren şahsın daha önceki gittiği bölümlerde de sorunları vardı. Psikiyatri servisinde de kendisini bir süre tedavi altına almıştık. Bu yaşanan olayda da izin dönüşü, kendisinin daha uygun bir yerde çalışması hem de doktora sevki ile ilgili kendisi ile görüşüyor. Bu sırada her hangi bir tartışma dahi yaşanmadan doğrudan müdürümüzün odasına girerek kendisine bu çirkin saldırıyı gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.