Bıçaklı saldırıya uğrayan kadın öldü - İZMİR - Son Dakika
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Bıçaklı saldırıya uğrayan kadın öldü - İZMİR

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tahtakale Çarşısı'nda giyim mağazası bulunan Melek Dağyel, iş yerinin önünde oturduğu sırada iddiaya göre yanına gelen eski eşi E.A tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ekibi, ilçe pazarının kurulu olması ve sokakların dar olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı kadın, sedyeyle bir süre ambulansa taşındı.

Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek Dağyel kurtarılamadı.

Dağyel'in eski eşi E.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Dağyel'in bir kız çocuğunun bulunduğu ve iki ay önce eşinden boşandığı öğrenildi.

Bıçaklı saldırıya uğrayan kadın öldü - İZMİR

İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:37 Kaynak: AA
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