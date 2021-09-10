Üye Girişi
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadının kayınbabası iddiaları yalanladı - Son Dakika

Bıçaklı saldırıya uğrayan kadının kayınbabası iddiaları yalanladı

10.09.2021 11:57
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadının kayınbabası iddiaları yalanladı, System.String[]

Gaziantep'te, boşanmak istediği eşi tarafından iki bacağı ile sağ kolundan bıçaklandığını iddia eden Tuğba Korkmaz'a kayınbabası Ahmet Yılmaz cevap verdi.

Gaziantep'te, boşanmak istediği eşi tarafından iki bacağı ile sağ kolundan bıçaklandığını iddia eden Tuğba Korkmaz'a kayınbabası Ahmet Yılmaz cevap verdi. İddiaların ardından oğlunun tutuklandığını söyleyen kayınbaba Ahmet Korkmaz, "Oğlumu bile isteye tuzağa çektiler, oğlum tutuklatmak için her şeyi yaptılar" dedi.

Olay, 5 Eylül Pazar günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşanmıştı. 32 yaşındaki Tuğba Korkmaz, boşanmak istediği eşi S.K.'nın bıçaklı saldırısına uğradığını iddia etmiş ve iki bacağı ile sağ kolundan yaralandığını ifade etmişti. Yaşanan olayın ardından Tuğba Korkmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen kocası S.K. tutuklanmıştı. Tutuklanma olayı sonrası açıklama yapan S.K.'nın babası Ahmet Korkmaz ise oğluna tuzak kurulduğunu iddia ederek serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"Oğlum barışmak istedi kabul etmediler, torunlarıma şiddet uyguladılar"

Gelini Tuğba ile ailesinin oğluna tuzak kurduğunu ve bunun sonucunda oğlunun tutuklandığını belirten kayınbaba Ahmet Korkmaz, "Benim oğlum bir çok kez barışmak için gelinin yanına gitti ama bunlar bir türlü barışmadılar. Barışmak istemediler. Sonrasında olay günü oğlumun teyzesini aradı. Tuğba'nın çocuklara şiddet uyguladığını ve dışarı attığını söylüyor. Oğlum da bunun üzerine oraya gitti. Oraya gidince de aralarında bir münakaşa yaşanmış. Hatta onlar oğluma saldırmış. O da kendisini korumak amacıyla bir eylemde bulunmuş" dedi.

"Oğlum kendisini savunmak için bıçak savurmuş"

Bıçaklanma olayının nasıl yaşandığını da anlatan Ahmet Korkmaz, "Bıçaklanma olayında da oğlumu içeri çağırıyorlar. Oğluma saldırıyorlar. Oğlum da o esnada kendisini savunmak için masa üzerindeki meyve bıçağını alıyor ve savuruyor. Bıçak darbeleri de Tuğba'ya denk geliyor. Ben oğlum haklı demiyorum, onu yapmaması gerekirdi. Ben giderken de uyardım kendisini, çocuklarına zarar verdilerse polisi ara, haklıyken haksız duruma düşme dedim. O da polisi aramış ama polis gelene kadar da bu olaylar yaşanmış" ifadelerini kullandı.

"Oğlum tuzağa çekildi, lütfen oğlumu bırakın"

Oğlunun tuzağa çekildiğini de iddia eden Korkmaz, "Benim oğlum suçsuz demiyorum. Yapmaması gerekirdi ama tuzağa çektiler. Ben yetkililere sesleniyorum. Oğlum boş yere yatıyor. Lütfen benim çocuğumu bırakın. Ekranlara çıkmış ben dokuz aydır çocuklarıma bakıyorum diyor. Gece 12'de, 1'de, 3'te eve giderek çocuklara nasıl bakıyor. O saatlerde nerede, ne yapıyor acaba. Bunu açıklasın önce herkese. Benim oğlum bunlar yüzünden boş yere içeride yatıyor. Oğlumun suçu varsa yatsın ama her şey araştırılsın. Bu kadının telefon kayıtları incelensin. Her gün yüzlerce kişiyle telefonda konuşuyor. Kimlerle konuşuyor. Oğlumu cezaevine düşürmek için her türlü oyunu yaptılar. Fenomen olmak için her şeyi yaptı o kadın. Bu kadının bir yıllık telefon kayıtları incelensin. Kimlerle gezdiği, kimlerle irtibat kurduğu araştırılsın. Söyledikleri hepsi yalan, kimse inanmasın buna" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Bıçaklı saldırıya uğrayan kadının kayınbabası iddiaları yalanladı
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadının kayınbabası iddiaları yalanladı

Ahmet Korkmaz, Gaziantep, Pazar, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklı saldırıya uğrayan kadının kayınbabası iddiaları yalanladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira 13:27 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi 12:47 Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı 12:45 Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı
1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı 12:23 1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor 12:07 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda 11:46 Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda
Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı 11:36 Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler 11:17 Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler

Son Dakika Haberleri
13:29 2020 yılı asgari olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı
13:11 Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi
12:55 BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci: 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşı aynı, ancak daha az dozda olacak
12:47 Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi
12:44 Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı
12:29 7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi
12:23 1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı
12:20 Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var
12:16 Tek celsede boşandılar! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan ortak açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik
12:01 Fenerbahçe'ye bela oldular! Rıza Çalımbay iddialı konuştu: Savunma yapmayacağız, gol arayacağız
2020 yılı asgari olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı 2020 yılı asgari olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı         
13:29
Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi         
13:11
Tam olarak 9 milyon yıllık! Çankırı'da Fillerin atalarına ait uyluk kemiği ve diş bulundu Tam olarak 9 milyon yıllık! Çankırı'da Fillerin atalarına ait uyluk kemiği ve diş bulundu         
12:46
7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi 7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi         
12:30
Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var         
12:20
2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı         
11:55
Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar         
11:45
Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu         
11:35
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma         
10:47
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum         
09:55
Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:18
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 13:42:22. #1.12#
SON DAKİKA: Bıçaklı saldırıya uğrayan kadının kayınbabası iddiaları yalanladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement