Son Dakika Haberleri: Bıçaklı saldırıya uğrayan muhtar ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bıçaklı saldırıya uğrayan muhtar ağır yaralandı

27 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan mahalle muhtarı ağır yaralandı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan muhtar ağır yaralandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan mahalle muhtarı ağır yaralandı.

İddiaya göre, gece saatlerinde Yörücek Mahallesi'nde bir nişan töreninde havaya ateş açma tartışması çıktı. Yörücek Mahallesi Muhtarı Ömer Dede (53), çıkan arbede sonucu aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhtar Ömer Dede'nin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan A.T. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:06 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriyeli 3 kişi, kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtı 9 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi Bursa'da çay bahçesinde maganda dehşeti! İntihar girişiminde bulunan genç kızı itfaiye eri son anda kurtardı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 18:33:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıçaklı saldırıya uğrayan muhtar ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]