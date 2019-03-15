Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Şahıs Hayatını Kaybetti

Tokat'ta bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Bayram A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tokat'ta bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Bayram A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre; Soğukpınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda Bayram A. (37), bıçaklı saldırıya uğradı. İki yerinden aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bayram A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı O.G. (34) ise asayiş ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TOKAT

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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