Bıçaklı saldırıya uğrayan taksici öldü - Son Dakika

ANKARA'da taksici Cahit Aktaş (37), taksi durağında oturduğu sırada, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Taksi durağında oturan Cahit Aktaş, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Saldıran kişi ya da kişiler, Aktaş'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aktaş, kanlar içinde yere yığılırken, bir süre sonra taksi durağına gelen başka bir çalışan, durumu hemen sağlık ve polis ekibine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Aktaş'ın, kiraladığı plaka ile taksi durağında işe başladığı ve 2 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.