Üye Girişi
BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYIP YARDIM İSTEDİ, HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYIP YARDIM İSTEDİ, HASTANEDE ÖLDÜ

03.02.2022 14:50

GAZİANTEP'te, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Hamit Kanlıoğlu (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Hamit Kanlıoğlu (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hamit Kanlıoğlu, yalnız yaşadığı evinde bıçaklı saldırıya uğradı. Kanlıoğlu, saldırının ardından sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarla olay yerine giden ekipler, ilk müdahalesini yaptığı Kanlıoğlu'nu Gaziantep Üniversite Hastanesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Kanlıoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Hamit Kanlıoğlu'nun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından Kanlıoğlu'nun ölümüne neden olan bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYIP YARDIM İSTEDİ, HASTANEDE ÖLDÜ
BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYIP YARDIM İSTEDİ, HASTANEDE ÖLDÜ
BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYIP YARDIM İSTEDİ, HASTANEDE ÖLDÜ

YORUMLAR
500

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYIP YARDIM İSTEDİ, HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti! Ukrayna yetkilileriyle görüşmeler başladı
14:59 Bekir Bozdağ talimatı verdi! Kravat, sakal "iyi hal" indirimi olmaktan çıkıyor
14:54 Canlı yayında ilginç anlar! Sunucu Melike Çelik dayanamayıp kahkahayı patlattı
14:45 Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa edip yeni parti mi kuracak? İddialara sert yanıt verdi
13:52 Annesinin öldüğünden 4 gün sonra haberi oldu, hukuk mücadelesi başlattı
14:38 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Oruç Reis Midilli'yi kurtarabilecek midir?
14:33 İstiklal Caddesi'nde parfüm almayınca turisti tekmeleyip, başında şişe parçaladılar
14:20 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Sedat hapse girecek mi?
14:18 Mahkum dizisinde bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı koruyabilecek mi?
14:13 France 24'ten dikkat çeken analiz: Ukrayna-Rusya krizini çözerse NATO'daki gücü daha da artar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 15:19:36. #1.12#
SON DAKİKA: BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYIP YARDIM İSTEDİ, HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement