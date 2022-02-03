BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYIP YARDIM İSTEDİ, HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika

GAZİANTEP'te, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Hamit Kanlıoğlu (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hamit Kanlıoğlu, yalnız yaşadığı evinde bıçaklı saldırıya uğradı. Kanlıoğlu, saldırının ardından sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarla olay yerine giden ekipler, ilk müdahalesini yaptığı Kanlıoğlu'nu Gaziantep Üniversite Hastanesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Kanlıoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Hamit Kanlıoğlu'nun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından Kanlıoğlu'nun ölümüne neden olan bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.