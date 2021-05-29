Bıçaklı silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Karabük'te çıkan kavgada bir şahıs kendisini bıçakla yaralayan kişiyi tüfekle vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Anadolu Bulvarı'ndaki bir apartman önüne gelen H.D., aralarında daha önce husumet bulunan B.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D yanında bulunan bıçakla B.D'yi elinden ve karnından yaraladı. Şahsın elinden kurtulan B.D. de ise, apartmanın 4 katındaki evine çıkarak av tüfeği ile camdan H.D'yi hedef alarak ateş açtığı ateş sonucu göğüs bölgesine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi edilirken, olayda kullanılan suç aleti ruhsatsız tüfek polis ekiplerince ele geçirildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan B.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek. - KARABÜK