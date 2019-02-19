Bıçaklı Silahlı Kavga Böyle Görüntülendi
57 dakika önce
İstanbul Ümraniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga saniye saniye görüntülendi.
İstanbul Ümraniye
'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga
saniye saniye görüntülendi. Ümraniye'de husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında yaşanan kavga, sokak ortasında dehşete sahne oldu. İki grup geçtiğimiz pazar günü karşı karşıya geldi. Gruptakilerden biri karşı tarafa bıçakla saldırdı. Bu sırada apartmandan pompalı tüfekle çıkan şahıs, tüfeği karşı tarafa yöneltti. Bu sırada elinde tüfekli şahıs bıçakla saldıran şahsın darbesiyle yere düştü. Şahıs yerde iken elinde bıçaklı şahsa pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan şahıs hızla araca binip kaçtı. Bu sırada pompalı tüfekli şahıs ayağa kalkarak tekrar tüfeğini araca yöneltti. Ancak tüfek ateş almadı. Tüm bu yaşanan pompalı dehşeti ise kameralara yansıdı. Mahallede büyük paniği yaşandığı görüntülerde, bir şahsın yerde yatarken tarafların karşılıklı olarak bağrıştığı görülüyor. İddiaya göre taraflardan biri kavgada bıçak kullanınca, karşı taraf da pompalı tüfekle karşılık veriyor. Yerde yatan şahsın başına giden şahıs, pompalı tüfekle vurulunca aksayarak yerde yatan şahsın başından ayrılıyor. Bu sırada bordo renkli kıyafet giyen başka bir şahsın elindeki bıçakla, vurulan şahsı uzaklaştırmaya çalıştığı anlar an be an görüntülere yansıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:26 Kaynak: İHA
Sokak Ortasında Pompalı Tüfek Dehşeti Kamerada
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