Bıçaklı taksici dehşeti: "Seni bıçaklarım" diyerek çifti kovaladı - Son Dakika
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Bıçaklı taksici dehşeti: "Seni bıçaklarım" diyerek çifti kovaladı

18.04.2022 10:52

Çağlayan'da bıçaklı bir taksici, yolculuk ücretini ödemediklerini iddia ettiği yabancı uyruklu çifti önce araçtan çıkarttı ardından da "seni bıçaklarım" diyerek üzerlerine yürüdü.

Çağlayan'da bıçaklı bir taksici, yolculuk ücretini ödemediklerini iddia ettiği yabancı uyruklu çifti önce araçtan çıkarttı ardından da "seni bıçaklarım" diyerek üzerlerine yürüdü. Çifte ağır küfürler ederek tehditler de savuran taksiciyi vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu çifti aldıktan sonra seyreden 34 TJE 80 plakalı ticari taksinin sürücüsü cadde üzerinde durdu. Taksici ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici, çifti araçtan indirdi.

"SENİ BIÇAKLARIM" DİYEREK ÜZERLERİNE YÜRÜDÜ

Devam eden kavgada çift uzaklaşırken, taksici ağır küfürler ederek "seni bıçaklarım" diye tehditler savurdu. Öfkeden deliye dönen taksici, araçtan aldığı bıçakla bu kez de çiftin arkasından üzerlerine yürüdü. Çiftin arkasından küfürler savurmaya devam eden bıçaklı taksiciyi, yanına yaklaşamayan vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Elinde bıçakla bir süre daha dolaşan taksici ardından aracına binerek uzaklaştı. Yabancı uyruklu çift ise korkuyla olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(Doğan Can Cesur/ İHA)

Bıçaklı taksici dehşeti: Seni bıçaklarım diyerek çifti kovaladı
Bıçaklı taksici dehşeti: Seni bıçaklarım diyerek çifti kovaladı
Bıçaklı taksici dehşeti: Seni bıçaklarım diyerek çifti kovaladı
Bıçaklı taksici dehşeti: Seni bıçaklarım diyerek çifti kovaladı
Bıçaklı taksici dehşeti: Seni bıçaklarım diyerek çifti kovaladı

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Kağıthane, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bıçaklı taksici dehşeti: 'Seni bıçaklarım' diyerek çifti kovaladı - Son Dakika


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