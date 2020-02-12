Bıçaklı yaralama şüphelisi mahkemece serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklı yaralama şüphelisi mahkemece serbest bırakıldı - Son Dakika

Bıçaklı yaralama şüphelisi mahkemece serbest bırakıldı

6 saat önce

Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Bıçaklı yaralama şüphelisi mahkemece serbest bırakıldı, System.String[]

Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T.(39) ile C.B. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada her iki şahıs da birbirlerini darp etti. C.B., B.T.'yi karnından bıçakla yaraladı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.T. tedavi altına alındı. Darp sonucu yaralanan C.B. ise hastanedeki tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan C.B. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.B., serbest bırakıldı. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kavga ihbarına gelen jandarmalara meşale ve bayrak sürprizi
Kendini erkek gibi hisseden kadın, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp alıkoydu Ortağını öldürüp cesedini yakan zanlıdan pes dedirten savunma: Öldürme kastım yoktu Özgür Arduç'un davasında gerekçeli karar: Sadece insan öldürmüş olmak için cinayeti işledi

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 03:03:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bıçaklı yaralama şüphelisi mahkemece serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]