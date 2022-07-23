Biçer Karaca'dan Basın Bayramı Mesajı: "Cezaevi Kapılarından Uğurlamadığımız Gazetecilerimizle Demokrasiyi, Özgürlükleri Vatandaşlarımızla... - Son Dakika
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Biçer Karaca'dan Basın Bayramı Mesajı: "Cezaevi Kapılarından Uğurlamadığımız Gazetecilerimizle Demokrasiyi, Özgürlükleri Vatandaşlarımızla...

23.07.2022 11:23

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılışı ve Basın Bayramı” dolayısıyla paylaştığı mesajda Türkiye’nin mesleğini yaptığı için en fazla tutuklu gazetecinin olduğu ülke olduğuna dikkat çekti. Biçer Karaca, “Bu ülkenin yarınları için, 4. kuvvet dediğimiz basının tekrar özgür, demokratik bir Türkiye’de, doğruları ve gerçekleri yazdığı için cezaevi kapılarından uğurlamadığımız gazetecilerimizle demokrasiyi, özgürlükleri hep birlikte vatandaşlarımızla buluşturacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılışı ve Basın Bayramı" dolayısıyla paylaştığı mesajda Türkiye'nin mesleğini yaptığı için en fazla tutuklu gazetecinin olduğu ülke olduğuna dikkat çekti. Biçer Karaca, "Bu ülkenin yarınları için, 4. kuvvet dediğimiz basının tekrar özgür, demokratik bir Türkiye'de, doğruları ve gerçekleri yazdığı için cezaevi kapılarından uğurlamadığımız gazetecilerimizle demokrasiyi, özgürlükleri hep birlikte vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılışı ve Basın Bayramı" dolayısıyla açıklama yaptı. Biçer Karaca, şunları söyledi:

"TÜRKİYE GAZETECİLİK YAPTIĞI İÇİN EN FAZLA TUTUKLU GAZETECİNİN OLDUĞU ÜLKE"

"Bugün basından sansürün kaldırılışının yıl dönümü, ancak sansürün kaldırıldığı dönemden daha otosansüre ve baskıya basının uğradığı bir süreci bu otoriter rejimde basın çalışanlarımızla birlikte yaşıyoruz. Türkiye, üzülerek ifade etmek isteriz ki cezaevinde doğru ve gerçek haberi yaptığı için doğruları ve gerçekleri vatandaşlarla buluşturduğu için, yurttaşlarımızın anayasal güvence altındaki doğru habere erişim hakkının gereğini yani görevlerini, gazetecilik yaptığı için en fazla tutuklu gazetecinin olduğu ülke.

"GAZETECİLERİMİZLE DEMOKRASİYİ, ÖZGÜRLÜKLERİ HEP BİRLİKTE VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTURACAĞIZ"

Basına sansür yetmiyormuş, bu otoriter anlayış yetmiyormuş gibi bir de sosyal medya üzerinde yurttaşların doğruyu, gerçekleri ifade edebildiği, basının sosyal medya üzerinden vatandaşla buluştuğu medya mecralarına da bir sansür, otosansür getirmek için TBMM'de bir başka yasa teklifi bekletiliyor. Bizler bu ülkenin yarınları için, yasama, yürütme, yargı sonrasında 4. kuvvet dediğimiz basının tekrar özgür, demokratik bir Türkiye'de, doğruları ve gerçekleri yazdığı için cezaevi kapılarından uğurlamadığımız gazetecilerimizle demokrasiyi, özgürlükleri hep birlikte vatandaşlarımızla buluşturacağız."

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Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biçer Karaca'dan Basın Bayramı Mesajı: 'Cezaevi Kapılarından Uğurlamadığımız Gazetecilerimizle Demokrasiyi, Özgürlükleri Vatandaşlarımızla... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biçer Karaca'dan Basın Bayramı Mesajı: "Cezaevi Kapılarından Uğurlamadığımız Gazetecilerimizle Demokrasiyi, Özgürlükleri Vatandaşlarımızla... - Son Dakika
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