Biçerdöver devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan biçerdöverin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Marankeçili Mahallesi Yaprakboynu mevkisinde meydana geldi. Sayıt Uçar (18) yönetimindeki biçerdöver, iddiaya göre vites arızasından dolayı kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, biçerdöver sürücüsü Uçar ile yanındaki Abdullah Uçar (17) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Sayıt Uçar, buradaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.