Son Dakika Haberleri: Biçerdöver ekinleri biçerken yandı
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Biçerdöver ekinleri biçerken yandı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde buğday ekinlerini biçtiği sırada alev alan biçerdöverdeki yangın güçlükle söndürüldü.

Biçerdöver ekinleri biçerken yandı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde buğday ekinlerini biçtiği sırada alev alan biçerdöverdeki yangın güçlükle söndürüldü.

İlçeye bağlı Girmeli Mahallesinde buğday tarlasını biçen Cüneyt Uludağ yönetimindeki biçerdöver motoru çalışır haldeyken alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiyesi, biçerdöverdeki yangını söndürdü. Biçerdöverden anızlara sıçrayan yangın ise güçlükle kontrol altına alındı. Yanan biçerdöver motoru kullanılamaz hale gelirken depoda bulunan yaklaşık 5 ton buğday yandı. Traktörlerin arkasına bağlanan biçerdöver tarladan çıkarıldı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, öte yanda Nusaybin Küçük Sanayi Sitesi arkasında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:08 Kaynak: İHA
Mardin, Nusaybin, Güncel
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