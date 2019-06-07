Biçerdöver ekinleri biçerken yandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde buğday ekinlerini biçtiği sırada alev alan biçerdöverdeki yangın güçlükle söndürüldü.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:08 Kaynak: İHA
'in Nusaybin
ilçesinde buğday ekinlerini biçtiği sırada alev alan biçerdöverdeki yangın güçlükle söndürüldü.
İlçeye bağlı Girmeli Mahallesinde buğday tarlasını biçen Cüneyt Uludağ
yönetimindeki biçerdöver motoru çalışır haldeyken alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiyesi, biçerdöverdeki yangını söndürdü. Biçerdöverden anızlara sıçrayan yangın ise güçlükle kontrol altına alındı. Yanan biçerdöver motoru kullanılamaz hale gelirken depoda bulunan yaklaşık 5 ton buğday yandı. Traktörlerin arkasına bağlanan biçerdöver tarladan çıkarıldı. Jandarma
ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, öte yanda Nusaybin Küçük Sanayi Sitesi arkasında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - MARDİN
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