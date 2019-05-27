Son Dakika Haberleri: Biçerdöver kontrolleri başladı

Biçerdöver kontrolleri başladı

1 saat önce

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 'Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı' doğrultusunda hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrollerinin yapılmaya başlandığını söyledi.

Biçerdöver kontrolleri başladı, System.String[]
Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 'Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı' doğrultusunda hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrollerinin yapılmaya başlandığını söyledi.

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis'te üretimi yapılan hububatın büyük bir çoğunluğunun biçerdöverle hasat edildiğini ifade ederek, "Teknik bilgi noksanlığı ve bilinçsiz biçerdöver kullanımı nedeniyle hasat öncesinde, hasat sırasında ve hasat sonrasında büyük kayıplar meydana gelebilmektedir. Bu kayıplar nedeniyle milli ekonomimiz zarar görmektedir. Bu amaçla müdürlük olarak, il biçerdöver kontrol ekipleri oluşturularak Tarım ve Orman Bakanlığı 'Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı' doğrultusunda hazırlanan Valilik Makamının 2019/1 No'lu tebliğleri gereği hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrolleri yapılacaktır. Çiftçilerimizin, hasat dönemi boyunca mağdur olmamaları için Belediye Başkanlığı veya Köy Muhtarlıkları aracılığıyla, bölgelerine gelen biçerdöver sahipleri ile hukuki geçerliliği olan bir sözleşme yapmaları, ilgili Uygulama Talimatı ile Belediye Başkanlıklarımız ve köy muhtarlıklarımıza gönderilen Valilik Tebliğinde belirtilen hususlara aykırı hareket eden ve yüzde 2'nin üzerinde tane kaybına sebep olan biçerdöver sahipleri ile operatörlerini en yakın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir" diye konuştu. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:05 Kaynak: İHA
Ekonomi
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