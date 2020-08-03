Biçerdöver operatörleri ekmek parası için Muş Ovası'nda ter döküyor - Son Dakika

Biçerdöver operatörleri ekmek parası için Muş Ovası'nda ter döküyor

Hububat hasadı döneminde ekmek parası kazanmak için ailelerinden uzakta zor koşullarda çalışan biçerdöver operatörleri, Muş Ovası'nda günün büyük bölümünü tarlada araç başında geçiriyor.

Biçerdöver operatörleri ekmek parası için Muş Ovası'nda ter döküyor, System.String[]

Hububat hasadı döneminde ekmek parası kazanmak için ailelerinden uzakta zor koşullarda çalışan biçerdöver operatörleri, Muş Ovası'nda günün büyük bölümünü tarlada araç başında geçiriyor.

Hasat döneminde şehir şehir dolaşarak, çiftçiye tarladaki ekinlerini toplamada yardımcı olan biçerdöver operatörleri, yaklaşık 4 aydır Muş Ovası'nda artan sıcaklara rağmen yoğun bir mesai yürütüyor.

Diyarbakır'dan Muş'un Malazgirt ilçesine buğday, arpa, nohut ve mercimek toplamak için gelen operatörler, güne sabahın erken saatinde, biçerdöverlerinin günlük bakımlarını yaparak başlıyor.

Günün yaklaşık 12 saatini toz duman içinde tarlalarda direksiyon başında geçiren operatörler, ailelerinin geçimini sağlamak için alın teri döküyor.

"Muş Ovası'ndan sonra Ağrı ve Van'a geçeceğiz"

Biçerdöver operatörü Süleyman Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muş Ovası'nda hububat hasadına başladıklarını söyledi.

11 kişilik ekiple Muş Ovası'na geldiklerini ifade eden Kurt, "İki biçerdöverle 3,5 aydır tarlalarda toz dumanın içinde çalışıyoruz. Hasat için Mardin, Diyarbakır ve Elazığ'dan sonra Muş Ovası'na geldik. Muş Ovası'ndan sonra Ağrı ve Van'a geçeceğiz." dedi.

Muş Ovası'ndan ve buradaki çiftçilerden çok memnun olduklarını belirten Kurt, "3,5 aydır sevdiklerimizden ve ailelerimizden uzak kalıyoruz. İnşallah bu yorgunluğumuz ve zahmetin bize bir katkısı olur. Muş'a 12 saatte vardık. Araçlar geniş olduğu için yolda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ekmek parası için çalışıyoruz. Evimizi geçindirebilmek için kimseye muhtaç olmamak için çalışıyoruz. Elimizden geldiğince milleti memnun etmeye çalışıyoruz. Biçerdöver ve traktör operatörüyle buraya geldik." diye konuştu.

"Mecburen toz, duman ve tere katlanacağız"

Yusuf Kurt da 6 yıldır biçerdöver operatörü olduğunu, çok zahmetli bir işte çalıştığını söyledi.

"Hem üniversite okuyordum hem de bu işi yapıyordum. Bu dönem Hakkari Üniversitesi Sağlık Bölümü'nden mezun oldum." diyen Kurt, şöyle devam etti:

"Bu yıl KPSS'ye gireceğim. Mecburen bu işi de yapıyoruz. İlkbahar ayından itibaren tarlalardayız. Doğru dürüst eve gidemiyoruz. Yorgunluk, toz duman içinde tarlalarda çalışıyoruz. Burada bir ay çalışacağız. 4 ay boyunca evden uzakta kalıyoruz. Toz, duman, çile, yorgunluk derken 4 ay geçiyor. Sonuç olarak bu işi yapmak, bu toz dumana katlanmanın tek bir sebebi var, o da ekmek parası kazanmak. Biz de bunu seçtik. Mecburen toz, duman ve tere katlanacağız."

"Çiftçi ve biçerdöverler arasında bir köprü oluyoruz"

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da Muş'ta çiftçilerin, biçerdöverle ilk hasatlarını yapmaya başladıklarını söyledi.

Bu yıl verimin beklentilerden üstün olduğunu kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"Çiftçimizin yüzü inşallah bu yıl gülecek. Yıllardır biçerdöverler Muş Ovası'na geliyor. Herkes burada bir aile gibi ve dost olmuş. Biz de hem çiftçinin sorununu hem de biçerdöverlerin sorunlarını gideriyoruz. Çiftçi ve biçerdöverler arasında bir köprü oluyoruz. Onlar da uzun yoldan geliyorlar. 4 ay boyunca sevdiklerinden, ailelerinden ve çocuklarından uzak kalıyorlar. Muş Ovası'na il il tarlaları biçerek geliyorlar. Sevdiklerinden uzakta kalıyorlar. Gerçekten biçerdöverlerin emeği çok. Onlara teşekkür ediyorum. Çiftçi olmaza biçerdöver de olmaz. Hepsi birbirini tamamlıyor. Biçerdöver operatörü olmak, çok zahmetli bir iştir. Saman ve tozun içinde fedakarca çalışıyorlar. Emeklerimin hakkını da veriyorlar."

Biçilen tarlalarda zaman zaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle kontroller yaptıklarını aktaran Kılıç, "Operatör olmayan biçerdöverleri tespit ediyoruz. Bunları engelliyoruz. Tarla iyi biçilmemiş ise hasar tespitini yapıyoruz. Odanın tarım danışmanları yakında araziye çıkacak. Hep birlikte bu sezonu kapatacağız. Çiftçimiz mutlu olacak ve yüzü gülecek inşallah." dedi.

Araç, Van, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 11:03

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biçerdöver operatörleri ekmek parası için Muş Ovası'nda ter döküyor - Son Dakika
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